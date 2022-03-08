Где искать работу в Польше: полезный список сайтов и приложений

В Польшу с начала войны уже выехали более 1 миллиона беженцев из Украины, и их количество еще будет увеличиваться. Вероятно, многим людям понадобится работа.

По данным экспертов по трудоустройству, в масштабах всей Польши есть большая нехватка кадров в тридцати профессиях. Кроме того, польские работодатели и агентства по трудоустройству переформатируют работу в связи с наплывом украинок.

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Как искать работу в Польше

Польские компании готовы предложить работу украинкам, которые в этом заинтересованы. Чтобы найти место работы, можно обратиться в агентства по трудоустройству по списку на этом сайте.

Также работу в Польше можно попытаться поискать самостоятельно на этих ресурсах:

Часто вакансии публикуют в разных группах в соцсетях, в первую очередь в фейсбуке. Еще можно скачать мобильное приложение Workport (доступно в AppStore и Google Play). Через это приложение также можно найти жилье и бесплатный транспорт в Польше.

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