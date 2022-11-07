Что такое TO и T1+1: особенности аренды жилья в Португалии

Одна из первых задач, которую нужно будет решить при переезде в Португалию, – поиск жилья. Какие же особенности тамошнего рынка недвижимости ждут иммигрантов, читайте дальше.

Где искать доступное жилье в Польше, мы уже рассказывали. А как быть с поиском крыши над головой в Португалии, если вы перебрались в страну на длительный срок?

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Популярные в Португалии сайты с объявлениями об аренде жилья

imovirtual.com – здесь публикуют объявления о продаже и аренде недвижимости разные агентства, в том числе небольшие региональные. Можно встретить много хороших вариантов по всей Португалии и сформировать представление об актуальных ценах в целом. У сайта есть английская версия.

– здесь публикуют объявления о продаже и аренде недвижимости разные агентства, в том числе небольшие региональные. Можно встретить много хороших вариантов по всей Португалии и сформировать представление об актуальных ценах в целом. У сайта есть английская версия. olx.pt – сайт объявлений с разделом "недвижимость" (imóveis). Здесь вы найдете немало предложений непосредственно от владельцев, хотя есть и агентства.

– сайт объявлений с разделом "недвижимость" (imóveis). Здесь вы найдете немало предложений непосредственно от владельцев, хотя есть и агентства. remax.pt – сайт одного из крупнейших агентств недвижимости в Португалии. У них большой выбор и больше вариантов по демократическим ценам.

– сайт одного из крупнейших агентств недвижимости в Португалии. У них большой выбор и больше вариантов по демократическим ценам. era.pt – крупное агентство недвижимости в Португалии.

Типология квартир и на что обратить внимание

В Португалии однокомнатной квартирой считается квартира, где есть гостиная, кухня и спальня. И жилища в этой стране не совсем стандартны, а больше комнат не всегда означает, что жилье будет иметь большую площадь. В объявлениях количество спален обозначается цифрой:

T0 – это квартира-студия, где все комнаты являются общим пространством;

T1 – обозначают квартиру с 1 спальней, гостиной, кухней и санузлом;

T2 – здесь 2 спальни, а также гостиная, кухня и ванная.

ТС – означает, что в квартире есть 3 спальни, а также гостиная, кухня, санузел и т.д.

Буквами V1, V2, V3 обозначают дома. А знак "+" подсказывает, что в квартире есть еще маленькая спальная комната, часто без окон. К примеру, T1+1 – это квартира с одной обычной и одной маленькой спальной комнатой, которую можно использовать как гардеробную.

Выбирая будущее жилье, следует обратить внимание, какие в квартире окна и пол, нет ли комнат, расширенных за счет балкона. Последнее предполагает жару летом и холод зимой. Окна лучше, чтобы были пластиковые, но обращайте внимание, как установлены. Пол – плиточный в спальнях или нет (лучше нет, но вопрос решается ковром зимой). Обогрев воды – от баллона с газом (и его нужно постоянно менять соответственно) или от центральной системы.

Также не забудьте обратить внимание, есть ли рядом супермаркеты. А еще важно выбирать дом, рядом с которым нет школы или бара прямо под окнами, если вы любите тишину и покой.