Где в Чехии можно изучать предпринимательство: подробный перечень бизнес-школ

Изучение основ бизнеса является очень перспективным направлением. Образовательных учреждений, где готовят будущих предпринимателей, в Чехии много. Среди них есть как государственные, так и частные.

Иностранцы в Чехии могут выбрать обучение на английском языке. Однако, оно является платным, даже в государственных учреждениях.

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Бизнес-школы Чехии

Государственные

Широкий выбор специальностей в сфере предпринимательства представлен в Высшей школе экономики в Праге (ВШЭ). Больше всего бизнес-приложений здесь есть на факультете международных отношений. Так, студенты могут изучать международный бизнес, менеджмент в торговле или дипломатические отношения. Также в ВШЭ есть факультет менеджмента в городе Йиндржихув Градец.

Кроме Высшей школы экономики в Праге, основы предпринимательства выкладывают в таких образовательных учреждениях Чехии:

Чешский агротехнический университет в Праге;

Высшая школа техники и экономики в Ческе-Будеёвице (закончив программу "Бизнес и управление" на английском, можно получить степень Master of Business Administration);

Технический университет в Либерце;

Брненский технический университет;

Университет Менделя в Брно;

Университет в городе Градец Кралове;

Университет Томаша Бати в Злине;

Университет Пардубице;

Слезский университет в Опавы (на торгово-предпринимательском факультете в Карвине выкладывают "Цифровой бизнес").

Частные

В таких вузах образование платное. Зато выбор специальностей на английском гораздо больше. Поэтому получать образование можно даже без знания чешского языка. Список частных бизнес-школ в Праге: