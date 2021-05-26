В Гданьске задержали двух украинцев, которые пытались украсть 740 литров топлива

Гданьские полицейские поймали с поличным гражданина Украины, который сливал из грузовиков дизельное топливо. Правоохранители заметили вора на территории закрытого предприятия.

Инцидент произошел в ночь на 24 мая на улице Картузкая. Юноша действовал не один. Всего злоумышленники пытались похитить как минимум 740 литров дизеля.

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На территории компании полиция обнаружила 6 полных канистр с топливом, одного 35-летнего гражданина Украины и еще 7 пустых емкостей. Под 4 грузовиками, принадлежащих закрытому предприятию, виднелись масляные пятна.

Той же ночью правоохранители вышли на след соучастника преступления – 23-летнего украинца, который успел сбежать до прихода полиции.

Впоследствии обоих злоумышленников задержали, а дизельное топливо вернули владельцам грузовиков. Стоимость украденного составляет почти 4 000 злотых. За содеянное украинцам грозит 5 лет лишения свободы.

Украинцы сливали топливо из грузовиков / Фото InPoland