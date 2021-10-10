Левандовский открыл огромный ресторан-спортбар в центре Варшавы: фото заведения

В Варшаве, столице Польши, открылся ресторан-спортбар известного футболиста Роберта Левандовского. Четырехэтажное заведение получило название NINE's.

Особенностью заведения является то, что в нем представлены немало спортивных памятных вещей. Например – бутсы, в которых Левандовски побил рекорд Бундеслиги, забив 41 гол за сезон.

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Кроме этого, в ресторане есть и обувь легкоатлетки, олимпийской чемпионки Ирены Шевинськой и лыжи титулованного прыгуна с трамплина Камиля Стоха. На стенах заведения висят старые обложки старого польского спортивного журнала "Przegląd Sportowy".

Как оснащен NINE's

NINE's расположен на улице Haberbuscha i Schielego 6 в отреставрированном здании варшавской пивоварни XIX века –Browary Warszawskie. Общая площадь заведения составляет около 1 400 "квадратов".

Самый низкий уровень выглядит как классический спортбар. Там установили более 20 экранов, на которых посетители могут смотреть разные спортивные матчи. Другие 2 этажа – это ресторан с американо-азиатской кухней.

Цены на блюда в заведении:

хрустящие куриные крылышки – 27,90 злотых;

27,90 злотых; копченый авокадо на гриле – 34,90 злотых;

тигровые креветки – 39,90 злотых;

39,90 злотых; свиные ребрышки – 59,90 злотых;

59,90 злотых; свиная отбивная – 39,90 злотых;

39,90 злотых; стейк из рубленой говядины со свининой на гриле – 39,90 злотых.

На верхнем уровне NINE's есть пространство для проведения событий – с трибунами и большим экраном. Его планируют сдавать в аренду для организации конференций и просмотра важных спортивных матчей.

Как выглядит заведение Левандовского / Фото The Warsaw

Что известно о Роберте Левандовском: коротко

Источник: "Википедия"