В Италии археологи обнаружили фреску с изображением пиццы: находке 2000 лет

Археологи в древнеримском городе Помпеи нашли фреску: на ней нарисовано то, что могло быть "древним предком" современной итальянской пиццы.

Фреску обнаружили на стене дома в Помпеях. Тогдашняя "пицца" немного отличается от современной: на ней нет соуса и моцареллы. Она даже больше напоминает фокаччу (традиционный итальянский корж).

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Эволюция пиццы

На фреске изображена круглая хлебная лепешка со специями, а рядом угощение — фрукты и, вероятно, финики. Также на фреске нарисовали бокал вина, который поместили на серебряный поднос.

Археологические раскопки в Помпеях / Фото Parco Archeologico di Pompei

Ценная находка, которой 2000 лет, очень хорошо сохранилась на стене пристройки, где была пекарня. Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи считает, что обнаруженный рисунок напоминает нам о том, как эволюционировала пицца.

Помпеи никогда не перестают удивлять, это шкатулка, который всегда открывает новые сокровища,

– сказал министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Интересно, что фреску обнаружили в 23 километрах от Неаполя – мировой столицы пиццы. Здесь традицию ее приготовления даже охраняет ЮНЕСКО.

был уничтожен извержением вулкана Везувий почти 2000 лет назад. Это одно из самых известных исторических мест в мире, где до сих пор продолжаются раскопки. Теперь это музей под открытым небом.