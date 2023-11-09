В Париже известный уличный художник создал фреску с украинской девушкой

Художник Кристиан Гэми, известный как C215, изобразил на фреске в Париже образ украинской девушки.

Он показал свою работу первой леди Украины Елене Зеленской. Она вместе с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле осмотрела фреску, созданную французским художником.

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Фреска, посвященная Украине

Кристиан Гэми был одним из первых зарубежных художников, посетивших Украину после полномасштабного вторжения. Он был в разных городах еще в мае 2022 года и мог своими глазами увидеть последствия российских преступлений. Свои впечатления от поездки он с тех пор запечатлевает на стенах французской столицы.

Украинская девушка теперь один из символов Парижа. Работы французского стрит-арт художника Кристиана Гэми, известного под псевдонимом C215, кавалера искусств Франции, уже стали частью Гостомеля, Бучи, Киева, Львова,

– написала Елена Зеленская в своем фейсбуке.

Фреска с украинской девушкой / Фото из фейсбука Елены Зеленской

Также первая леди поблагодарила ЮНЕСКО за то, что организация пытается уберечь украинское культурное наследие от российского варварства. Важно, что ЮНЕСКО внесла объекты всемирного наследия в Киеве, Одессе и Львове в Список памяток, находящихся под угрозой.

Как метко отметил художник Кристиан Гэми, "Украина хочет победы и справедливости". Благодарны всем людям и организациям, которые это понимают и помогают реализовать",

– подчеркнула Зеленская.

Работы Кристиана Геми в Украине / Фото из инстаграммы christianguemy

Художник из Франции Кристиан Гэми, работающий под псевдонимом C215, создал арт-объекты в нескольких украинских городах. Он посетил освобожденные от российских окупантов населенные пункты и нарисовал свои работы возле поврежденных домов в Буче, Бородянке и Гостомеле. Также его муралы и уличные картины можно увидеть на улицах Киева и Львова.