Во Франции будут платить за прием украинских беженцев: названы условия и сумма

Французским семьям, принимающим у себя украинских беженцев, государство будет выплачивать компенсацию. Она будет составлять 150 евро в месяц.

Франция будет платить местным за размещение украинцев

Выплаты предусмотрены за беженцев, проживающих в стране не менее 90 дней, начиная с 1 апреля.

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Так, до 31 декабря 2022 года французские власти планируют профинансировать проживание от 5 до 12 000 украинских семей. Как отмечается, деньги должны начать выплачивать с конца ноября.

Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать излияние спонтанной щедрости, которое наблюдалось, когда в Украине разразилась война, главное звено в управлении кризисом и приеме перемещенных лиц из Украины,

– подчеркнул министр-делегат Министерства городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.

Деньги смогут получить французы, которые по собственной инициативе возьмут домой людей из Украины. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством – французы должны зарегистрироваться и получить сертификат от общества, где находится жилье.

, украинцы во Франции могут получить статус временной защиты на 6 месяцев. Это дает им право проживать в стране, трудоустраиваться, обучаться, пользоваться медицинскими услугами. Через полгода беженцы должны обновит свой статус, пройдя процедуру перерегистрации. Это позволит украинцам и дальше пользоваться всеми правами в этой стране.