Франція платитиме місцевим за розміщення українців

Виплати передбачені за біженців, які мешкають у країні не менше 90 днів, починаючи з 1 квітня.

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Так, до 31 грудня 2022 року французька влада планує профінансувати проживання від 5 до 12 000 українських сімей. Як зауважується, гроші мають розпочати виплачувати з кінця листопада.

Цей винятковий фінансовий захід дає змогу підтримати вилив спонтанної щедрості, який спостерігався, коли в Україні вибухнула війна, головна ланка в управлінні кризою та прийомі переміщених осіб з України,

– підкреслив міністр-делегат Міністерства міст та житлового будівництва Олів'є Кляйн.