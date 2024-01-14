Римский фонтан Треви собрал рекордную сумму за год: сколько монет набросали туристы

Популярный фонтан Треви в Риме всегда собирает толпы туристов. И они по традиции бросают в него монетки. Как оказалось, фонтан довольно неплохо зарабатывает.

За прошлый год в самый известный римский фонтан туристы набросали монет на 1,6 миллиона евро. Это рекордная сумма с 2006 года. Куда тратят эти немалые средства – узнаете дальше.

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Фонтан "заработал" более полутора миллиона евро

Посетители Италии всего за один год оставили в Треви около 36 тонн монет. Собранные средства, а в 2023 году это 1,6 миллиона евро, будут направлены на помощь нуждающимся. Деньги пойдут на организацию социальных столовых и магазинов для малообеспеченных семей.

За 2022 год удалось собрать чуть меньше – 1,4 миллиона евро. Туристы бросают монетки в фонтан Треви по двум причинам: кто-то загадывает желание, а кто-то таким образом обещает вернуться в Италию.

Кроме денег, в фонтане в Риме в разное время находили часы, очки, кольца, браслеты, фишки для покера, медиаторы для гитары, зубные протезы и даже клешню краба. Присматривающие за Треви работники собирают все эти предметы примерно трижды в неделю. А в высокий сезон такая потребность есть каждый день.

Что делать с монетами?

Туристы бросают в римский фонтан не только евро, но и другие валюты. После того, как деньги извлекают из фонтана, их сортируют и обменивают. Монеты отправляются в распределительный центр на восстановление, а после этого их передают в римский фонд католической благотворительной организации "Каритас".

За год фонтан Треви приносит Риму прибыль, значительно превышающую средний доход музеев. Например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более 1 миллиона евро.

Фонтан в центре Рима используют для перформансов

Активисты итальянской группы Ultima Generazione ("Последнее поколение") весной устроили перформанс в фонтане Треви. Так они хотели привлечь внимание власти и людей к климатическим проблемам. Потому и выбрали для акции самую популярную туристическую локацию в Риме.

Семь экоактивистов залезли прямо в фонтан и вылили туда разведенный древесный уголь. От этого вода в Треви почернела. Очевидцы снимали перформанс на видео, но через несколько минут полиция задержала протестующих.