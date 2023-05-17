На автобусе из Киева в польские аэропорты: FlixBus запускает новые рейсы

Автобусный лоукостер FlixBus открывает сообщение из Киева в аэропорты Шопена и Модлин в Варшаве. Продажа билетов уже началась.

Первый рейс из Киева в аэропорты Варшавы состоится 30 мая. Сначала автобусы будут курсировать дважды в неделю, но с середины июня количество выездов обещают увеличить до четырех.

Читайте также: Из Варшавы на море от 19 злотых: PKP Intercity распродает 1,5 миллиона билетов на поезда

Полный маршрут новой линии будет выглядеть так: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – аэропорт Варшава-Шопен – Варшава (автостанция Западная) – аэропорт Варшава-Модлин.

Автобусы будут отправляться с Центрального автовокзала Киева в 13:30. Прибытие в аэропорт Шопена в 5:10 на следующий день, а в аэропорт Модлин в 6:40.

В обратном направлении автобус будет курсировать во вторник, среду, пятницу и воскресенье. Рейс из аэропорта Модлин в 18:45, а из аэропорта Шопена в 20:15. Прибытие в Киев в 12.55.

Сколько стоит билет

Продажа билетов уже началась. Цена в один конец стартует с 1299 гривен и может меняться в зависимости от дня поездки и количества проданных билетов.

Напомним, аэропорт имени Фредерика Шопена является самым большим в Польше. Из него летают в 54 страны мира.

Модлин – находится в пригороде Варшавы. Его знают, прежде всего, как аэропорт для лоукост-перевозчиков.