Flixbus открывает три маршрута из Львова: когда и к каким городам начнут курсировать автобусы
Источник:Zaxid.Net
Один из самых известных автобусных перевозчиков продолжает открывать новые маршруты. Flixbus запускает три новые рейсы из Львова во Вроцлав, Будапешта и Плзень. Стоимость билетов составит от 150 гривен.
Об этом во время пресс-конференции во Львове во вторник, 6 июля, сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман. На линиях будут курсировать фирменные зеленые автобусы FlixBus, соответствующие стандартам компании, в частности между сиденьями будет безопасное расстояние, а в салоне – бесплатный Wi-Fi, розетки и туалет.
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Как будут курсировать автобусы
"Львов – Вроцлав"
Прямой автобус "Львов – Вроцлав" будет курсировать через такие города:
- Краков;
- катовице;
- Ополе.
Перевозчик начнет осуществлять рейсы из 21 июля три раза в неделю, в:
- пятницу;
- субботу;
- воскресенье.
Стоимость билетов начинается от 150 гривен в одну сторону.
"Львов – Будапешт"
Рейс "Львов – Будапешт" также запускают 21 июля. Автобусы будут проезжать через:
- Стрый;
- Мукачево;
- Ужгород;
- Ньиредьхазу;
- аэропорт в Будапеште.
Перевозки тоже будут доступны три раза в неделю, а именно в дни:
- понедельник;
- среда;
- суббота.
Стоимость билетов – от 200 грн.
"Киев – Плзень"
По маршруту "Киев – Плзень" через Львов автобусы начнут отправляться с 20 июля. Эти рейсы будут выполнять 5 раз в неделю, в дни:
- вторник;
- Четверг;
- пятница;
- суббота;
- Воскресенье.
Стоимость билетов – от 150 грн.
Автобусы будут курсировать через города:
- Краков;
- Катовице;
- Острава;
- Оломуць;
- Брно;
- Прага.
Таким образом, по словам Михала Лемана, 7 из 8 зеленых линий FlixBus будут пролегать через Львов. Это превращает город в логистический транспортный хаб с удобными пересадками для пассажиров.
Билеты на все рейсы можно приобрести на сайте перевозчика.Напоминаем, что это не первые новые направления, которы е Flixbus открыл этим летом. В июне перевозчик запустил рейсы в направлении "Черновцы – Вроцлав". В том же месяце Flixbus восстановил популярный маршрут "Киев – Щецин".
До сих пор страны ЕС из-за пандемии полноценно не открывали границы украинским туристам. Есть вероятность, что после внедрения COVID-сертификатов вакцинированные украинцы смогут свободно путешествовать в страны ЕС, в том числе и с помощью услуг Flixbus.