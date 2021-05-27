Автобусный перевозчик Flixbus активно восстанавливает работу после ослабления карантина в Польше. Следовательно, появляются сообщения не только о возвращении старых маршрутов, но и о создании новых.

В частности, перевозчик Flixbus открыл новый для себя маршрут между Польшей и Украиной. Автобусы будут курсировать из Вроцлава в Черновцы.

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О новом маршруте

Из Черновцов во Вроцлав и наоборот Flixbus начнет ездить с 4 июня. Движение будет осуществляться через Коломыю, Ивано-Франковск, Львов, Краков и Катовице. В течение июня перевозчик планирует 4 рейса в неделю.

По случаю открытия рейса на некоторые даты есть несколько билетов по сниженной стоимости. Цена акционного билета – 22,99 злотых (около 170 гривен).

Flixbus открывает новый маршрут из Вроцлава в Украину / Изображение flixbus.pl

Возвращение маршрута, который существовал ранее

Кроме того, с 3 июня 2021 года возвращается маршрут "Киев – Щецин". Он будет доступен тоже 4 раза в неделю (в июне). Маршрут будет проходить через такие города: Житомир, Ровно, Луцк, Люблин, Варшаву, Лодзь, Познань и Гожув.

По случаю восстановления этого рейса на некоторые даты тоже есть несколько билетов по 22,99 злого (около 170 гривен).

Flixbus восстанавливает маршрут "Киев – Щецин" / Изображение flixbus.pl