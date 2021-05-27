Зокрема, перевізник Flixbus відкрив новий для себе маршрут між Польщею та Україною. Автобуси курсуватимуть із Вроцлава до Чернівців.

Цікаво Я чую українську у Варшаві кожного дня, – львів'янин про життя та роботу в Польщі

Про новий маршрут

З Чернівців у Вроцлав і навпаки Flixbus почне їздити з 4 червня. Рух здійснюватиметься через Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Краків та Катовіце. Протягом червня перевізник планує 4 рейси на тиждень.

З нагоди відкриття рейсу на деякі дати є кілька квитків за зниженою вартістю. Ціна акційного квитка – 22,99 злотого (близько 170 гривень).

Flixbus відкриває новий маршрут із Вроцлава до України / Зображення flixbus.pl

Повернення маршруту, який існував раніше

Окрім того, з 3 червня 2021 року повертається маршрут "Київ – Щецин". Відбуватиметься він теж 4 рази на тиждень (в червні). Маршрут проходитиме через такі міста: Житомир, Рівне, Луцьк, Люблін, Варшаву, Лодзь, Познань та Гожув.

З нагоди відновлення цього рейсу на деякі дати теж є кілька квитків по 22,99 злого (близько 170 гривень).

Flixbus відновлює маршрут "Київ – Щецин" / Зображення flixbus.pl

Нагадуємо, що раніше Flixbus надавав перелік доступних маршрутів на найближчі дати. Перевізник планує їздити як між містами Польщі, так і за кордон.