Даже на высоте 35 000 футов: еще одна авиакомпания позволит мессенджеры во время полета

Finnair запустила новую услугу своим пассажирам. Речь идет о пользовании мессенджеров на борту во время полета.

Так, вскоре можно будет бесплатно пользоваться мессенджерами в полете. Сервис будет доступен на всех европейских рейсах, выполняемых узкофюзеляжными Airbus.

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Finnair позволит пользоваться мессенджерами во время полета

Услуга бесплатна для часто летающих авиакомпанией Finnair Plus. Пассажиры смогут получать и отправлять сообщения через WhatsApp, Viber, Kakao Talk, WeChat и iMessage.

Сейчас, как никогда раньше, мы ценим необходимость подключения даже на высоте 35 000 футов. Поэтому мы знаем, что эта новая инициатива будет чрезвычайно популярна среди клиентов,

– говорит директор по рынку Finnair Анси Партанен.

С января 2024 года бесплатный 30-минутный пакет перевозчика для браузера для участников Finnair Plus Gold и Platinum также будет обновлен до 30-минутного потокового пакета.

А участники Finnair Plus Platinum Lumo будут продолжать получать бесплатный доступ в пакет потоковой передачи на борту в течение всего периода короткомагистральных рейсов.

Finnair позволит пользоваться мессенджерами во время полета.

Qatar Airways обустроит самолеты быстрым интернетом от Starlink

Одна из лучших авиакомпаний мира Qatar Airways представит бесплатный интернет для своих пассажиров. Способствует этому компания Starlink Илона Маска.

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