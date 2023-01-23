Одна из европейских стран продлила временную защиту для украинцев до 2024 года
Источник:Schengen Visa Info
Украинцам, которые из-за полномасштабной войны с Россией вынуждены были искать убежище в Финляндии, создают максимально комфортные условия, в частности, речь идет о выплатах и открытии специальных центров помощи. Недавно в стране еще и заявили о продолжении действия временной защиты.
Финляндия продлила временную защиту для украинцев
Так, миграционная служба Финляндии объявила, что автоматически продлевает виды на временное проживание для украинских беженцев. Новая дата истечения срока – 4 марта 2024 года.
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Беженцам из Украины не нужно обменивать документы на новые после истечения срока действия, поскольку они будут продлены автоматически до указанной даты.
Обычно те, кто хочет продлить вид на жительство, должны подать заявление. Теперь, когда в закон об этих разрешениях внесены изменения, мы можем продлить разрешения, не требуя от них никаких действий,
– заявила Минна Серрадж, региональный руководитель отдела предоставления убежища.
Информацию об автоматическом продлении вида отправят письмом, а если у Миграционной службы страны есть номер телефона, также текстовым сообщением.
В то же время отмечается, что новые документы будут выдаваться сразу с новым сроком действительности. Вместе с тем карту-вид на жительство (oleskelulupakortti) по стандартной схеме следует обновлять, когда срок действия истекает. Однако беженцы из нашей страны могут пользоваться старыми документами, при наличии временной защиты.
По желанию, вид на жительство с обновленными датами можно заказать в онлайн-сервисе Enter Finland с 25 января 2023 года. Впрочем, подчеркнем, это необязательно, поскольку можно использовать старую карту.
Украинцы могут получить постоянную прописку в муниципалитете проживания
Миграционная служба Финляндии также напоминает, что с 1 марта у украинских беженцев будет возможность подать заявление на проживание в муниципалитете на основании одного года проживания в стране.
В таком случае они получат те же права, услуги и обязанности, что и постоянные жители Финляндии, однако потеряют право на услуги приемных центров.Отметим, с марта 2022 года и по настоящее время около 45 000 украинских беженцев получили временную защиту в Финляндии. Кроме того, страна заявила, что готова принять лиц, которым не хватает мест в Эстонии, – от 50 до 100 украинцев в неделю.