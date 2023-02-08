Финляндия и Хорватия начнут тестировать "цифровые паспорта" уже в 2023 году
Источник:Schengen Visa Info
Финляндия и Хорватия запустили ежегодный пилотный проект Digital Travel Credentials (DTC). Он предусматривает тестирование цифровых проездных документов на внешних границах авиасообщения.
Финляндия и Хорватия запускают "цифровые паспорта"
Проект планируется запустить уже весной этого года. Европейская комиссия одобрила такое предложение.
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Страны надеются, что новая система ускорит пограничный контроль и облегчит поездки.
Цель цифрового проездного документа – облегчить поездки и ускорить проверку на границе. В пилотном проекте технические возможности для тестирования будут созданы на пограничных контрольно-пропускных пунктах в аэропорту Хельсинки-Вантаа и международном аэропорту Загреба.
– говорится в сообщении пограничной службы Финляндии.
Кроме пилотного проекта DTC в Финляндии и Хорватии, власти обнаружили, что подобный проект реализуется в авиасообщении между Нидерландами и Канадой.
Отмечается, если тесты сработают хорошо, то впоследствии такая система будет внедрена во всем Евросоюзе.
Как будет происходить процесс
Так, в аэропортах Хельсинки и Загреба будет установлено специальное оборудование, с помощью которого можно будет проверять цифровые документы. А пассажирам, которые согласятся протестовать систему, дадут ссылку в приложение, куда нужно загрузить свои документы.
Пограничники заранее проверят документы, по прибытии в аэропорт – сделают фотографию (для идентификации по лицу). После – не придется стоять в очередях на регистрацию и проверки. Несмотря на прохождение этого процесса, было отмечено, что испытанные все равно должны иметь действительный паспорт.