Будут отказывать части украинцев: одна из стран ЕС вводит более строгую политику к беженцам

Правительство Финляндии приняло решение отказать в защите одной из категорий беженцев. В частности, речь идет о тех, которые происходят из Украины, но имеют гражданство третьих стран.

Министерство внутренних дел страны объявило, что лицам без украинского гражданства, статуса международной защиты или разрешения на постоянное проживание больше не будет предоставлена защита в Финляндии. С чем связано изменение правил и кому будет отказано в защите в Финляндии – ниже в материале!

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Отказ беженцам в защите: что известно

Недавно на заседании 7 сентября правительство Финляндии приняло решение о том, что беженцы без украинского гражданства без защиты. Однако следует отметить, что лицам, уже получившим убежище в Финляндии, будет разрешено оставаться в стране до 4 марта 2024 года.

Временная защита теперь будет предоставляться только лицам без гражданства Украины, которые ранее имели разрешение на постоянное проживание в стране или получили статус международной защиты. Эта новая мера будет иметь значительные последствия для тех, кто ищет убежища или проживания в Финляндии.

Финляндия также решила отказать в защите лицам, временно проживавшим в Украине с целью обучения или трудоустройства. Это решение, однако, содержит существенное исключение, согласно которому граждане третьих стран все же будут иметь право на временную защиту, если будут признаны членами семьи граждан Украины.

Кроме того, будут приняты жесткие меры для идентификации лиц, имеющих гражданство третьих стран, но не имеющих уважительных причин проживать в стране-члене ЕС. В таких случаях эти лица будут репатриированы на свою Родину.

Нидерланды создадут новые места для размещения украинцев

В то же время в Нидерландах планируют создать дополнительные места для приема украинских беженцев. Предварительно их нужно около 100 тысяч.