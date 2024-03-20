Уже 7-й год подряд: какая страна мира остается самой счастливой и на каком месте Украина

Финляндия снова признана самой счастливой страной мира. Она уже 7-й год подряд неизменный лидер в этом рейтинге.

Украина в этом перечне заняла 105 место. Об этом свидетельствует Всемирный отчет о счастье 2024, подготовленный Организацией Объединенных Наций.

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Финляндия в седьмой раз признана самой счастливой страной мира

По случаю Международного дня счастья Организация Объединенных Наций, используя ответы людей из более 140 стран, представила рейтинг самых "счастливых" стран мира.

Согласно отчету, Финляндия признана самой счастливой страной мира. Это уже 7 год подряд, когда Финляндия занимает первое место в этом рейтинге.

Финляндия снова стала самой счастливой страной в мире / Фото Unsplash

На втором месте – Дания, за которой следуют Исландия, Швеция и Израиль, образуя верхнюю пятерку самых счастливых стран мира.

Несмотря на определенные изменения в рейтинге, которые отмечены по сравнению с предыдущим отчетом, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария и Австралия также вошли в десятку самых счастливых стран.

Вот 20 самых счастливых стран мира за 2024 год:

Финляндия, Дания, Исландия, Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Коста-Рика, Кувейт, Австрия, Канада, Бельгия, Ирландия, Чехия, Литва, Великобритания.

Украина оказалась на 105 месте, тогда как в прошлом году была на 92 месте.

Афганистан восстановил свою самую низкую позицию в рейтинге, находясь на последнем месте (143), что отражает сложные гуманитарные проблемы, с которыми эта страна сталкивается, в частности после власти экстремистского Талибана.

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