В Финляндии украинцев приглашают почтить святого Николая: программа празднования
11 декабря 2021 , 14:00Читати новину українською
Источник:фейсбук Ukrainian Association in Finland
Общество украинцев в Финляндии приглашает эмигрантов на празднование дня святого Николая в Хельсинки. Для гостей подготовили развлекательную программу и сладости для детей.
Событие состоится 18 декабря в 14:00. Место встречи – большой зал Посольства Украины в Финляндии по адресу Vähäniityntie, 9.
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Что подготовили для гостей
Программа празднования состоит из:
- театрализованного праздника по конкурсно-развлекательной программе;
- вертепа;
- встречи со Святым Николаем и раздаче сладких подарков.
Кроме того, на месте будет действовать мастерская святого Николая, где дети смогут написать письмо святому Николаю на соответствующем бланке, смастерить собственноручно праздничный сувенир, а также, по желанию, спеть песню или рассказать стихотворение.Обратите внимание! В связи с карантинными ограничениями, взрослые посетители должны иметь при себе сертификат вакцинации против COVID-19. Также стоит взять документ, удостоверяющий личность.
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