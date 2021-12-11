В Финляндии украинцев приглашают почтить святого Николая: программа празднования

Общество украинцев в Финляндии приглашает эмигрантов на празднование дня святого Николая в Хельсинки. Для гостей подготовили развлекательную программу и сладости для детей.

Событие состоится 18 декабря в 14:00. Место встречи – большой зал Посольства Украины в Финляндии по адресу Vähäniityntie, 9.

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Что подготовили для гостей

Программа празднования состоит из:

театрализованного праздника по конкурсно-развлекательной программе;

вертепа;

встречи со Святым Николаем и раздаче сладких подарков.

Кроме того, на месте будет действовать мастерская святого Николая, где дети смогут написать письмо святому Николаю на соответствующем бланке, смастерить собственноручно праздничный сувенир, а также, по желанию, спеть песню или рассказать стихотворение.

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В связи с карантинными ограничениями, взрослые посетители должны иметь при себе сертификат вакцинации против COVID-19. Также стоит взять документ, удостоверяющий личность.