В Финляндии приглашают на встречу с украинской детской писательницей: детали события
Присоединиться к событию юным книголюбам предлагают в это воскресенье, 30 января. Встреча состоится в онлайн-режиме.
Организацией культурного мероприятия занимается украинская скаутская организация "Пласт" в Финляндии. Детали события были обнародованы в фейсбуке.
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Подробнее об онлайн-встрече украинской детской писательницей, живущей за границей
Самые юные поклонники украинской литературы смогут познакомиться с украинской писательницей Анной Деминой. Событие организовали в Финляндии, а сама писательница живет в Польше.
Встреча с читателями начнется в это воскресенье в 15:00 через ZOOM. Для гостей анонсировали следующую развлекательную программу:
- знакомство с популярными героями произведений Анны Деминой: Лысом, Капелькой, Дракончиком Яром и ледяными конями;
- интересные разговоры о путешествиях, в том числе о том, как из путешествия можно привезти собственную легенду;
- коллективное сочинение сказки совместно с автором.
К слову, Анна Демина известна в Украине и Польше не только как детская писательница, но и как путешественница и букблогерка. Ее книги наполнены рассказами об увлекательных приключениях. Автор также любит описывать природу, в частности солнце и шелест волн.
Украинка написала и издала следующие книги:
- "Легенды из странствий";
- "Дивосборник";
- "Спасайте! Меня принуждают читать";
- "Путешествующий ветер".
Анна Демина / Фото фейсбук "ПЛАСТ в Финляндии (PLAST in Finland)"Также узнайте, что думают о Финляндии украинцы, переехавшие туда. Люди ответили, чувствуют ли себя там довольными жизнью.
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