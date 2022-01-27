В Финляндии приглашают на встречу с украинской детской писательницей: детали события

Присоединиться к событию юным книголюбам предлагают в это воскресенье, 30 января. Встреча состоится в онлайн-режиме.

Организацией культурного мероприятия занимается украинская скаутская организация "Пласт" в Финляндии. Детали события были обнародованы в фейсбуке.

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Подробнее об онлайн-встрече украинской детской писательницей, живущей за границей

Самые юные поклонники украинской литературы смогут познакомиться с украинской писательницей Анной Деминой. Событие организовали в Финляндии, а сама писательница живет в Польше.

Встреча с читателями начнется в это воскресенье в 15:00 через ZOOM. Для гостей анонсировали следующую развлекательную программу:

знакомство с популярными героями произведений Анны Деминой: Лысом, Капелькой, Дракончиком Яром и ледяными конями;

интересные разговоры о путешествиях, в том числе о том, как из путешествия можно привезти собственную легенду;

коллективное сочинение сказки совместно с автором.

К слову, Анна Демина известна в Украине и Польше не только как детская писательница, но и как путешественница и букблогерка. Ее книги наполнены рассказами об увлекательных приключениях. Автор также любит описывать природу, в частности солнце и шелест волн.

Украинка написала и издала следующие книги:

"Легенды из странствий";

"Дивосборник";

"Спасайте! Меня принуждают читать";

"Путешествующий ветер".

Анна Демина / Фото фейсбук "ПЛАСТ в Финляндии (PLAST in Finland)"

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