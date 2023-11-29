Финляндия снесет генконсульство России и построит на его месте детсад

В Финляндии на месте генерального консульства РФ будет построен детский сад. Власти города Турку выкупили здание бывшего дипучреждения.

Городской совет принял решение 27 ноября. Здание бывшего генконсульства России приобретут за 1,6 миллиона евро. Дом довольно большой – 2 000 квадратных метров.

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Турку покупает бывшее генконсульство России

Сейчас это имущество принадлежит государственному отделу недвижимости Сената. Бывшее российское дипломатическое учреждение планируют снести. На месте консульства в Турку построят новое здание – это, скорее всего, будет детский сад.

Но перед этим на территории бывшего генконсульства РФ очистят почву. Дело в том, что в начале 20 века на этом месте размещался завод цинкования и литейный цех.

Как выглядит бывшее консульство РФ / Фото Arash Matin

Напомним, 1 октября Финляндия аннулировала разрешение на работу генерального консульства России в Турку. Это был зеркальный шаг в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Финляндия закрывает всю границу с Россией

Страна решила полностью закрыть границу с РФ на 2 недели. Решение вступает в силу в ночь с 29 на 30 ноября.

Ранее Финляндия прекратила работу почти всех пунктов пропуска с Россией. Работал только один – "Райя-Йоосеппи" в Лапландии. Теперь подать заявку на получение убежища можно только в портах и аэропорту. Также это ограничение не касается железнодорожных перевозок.

В ноябре ситуация с мигрантами на финско-российской границе обострилась. В пункты пропуска массово начали прибывать люди без документов, которых пропускали российские пограничники. Чтобы преодолеть это явление, Финляндия начала закрывать свои КПП на границе с Россией.