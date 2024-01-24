В Финляндии на один день закроют все аэропорты: что произошло

В Финляндии не будут работать все аэропорты из-за большой забастовки 1 февраля. Это повлияет на планы тысяч путешественников.

В этот день будут бастовать работники разных отраслей: от транспорта и до строительства. Потому проблемы будут не только у туристов, но и у местных. Почему Финляндию 1 февраля охватят протесты – объясним дальше.

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Забастовка приостановит экономическую жизнь Финляндии

Финские профсоюзы объявили забастовку из-за обновленной реформы рынка труда. Правительство Финляндии хочет сократить пособие по безработице. Это ограничит основные права работников и значительно ослабит социальное обеспечение. Поэтому люди решили протестовать.

Поскольку на забастовку 1 февраля выйдут работники разных отраслей, в Финляндии могут быть проблемы с работой супермаркетов, гостиниц, банков и других учреждений.

Большая забастовка профсоюзов в Финляндии продлится 2 дня. А в центре Хельсинки планируется организовать антиправительственную демонстрацию.

Аэропорты закрываются

Авиакомпании уже предлагают пассажирам сменить бронирование. Ни один аэропорт в стране в этот день не будет работать. Протест сменит планы 60 тысяч пассажиров, поэтому людям предлагают изменить бронирование на другие даты. Об этом заявила национальная авиакомпания Finnair.

В декабре финские профсоюзы уже бастовали против планов правительства по реформе труда. Они на один день парализовали работу общественного транспорта, остановили экспорт в портах и работу электростанций. Тогда ущерб от протеста для страны составил 130 миллионов евро.

Поезда в Германии остановятся на 6 дней

Немецкие машинисты проведут масштабную забастовку, которая продлится 6 дней. Она приостановит движение транспорта по всей стране с 24 по 29 января.

Подобный протест железнодорожники Германии проводили 2 недели назад. Тогда 80% поездов в стране остановились на 3 дня. Сотрудники транспортной сферы требуют от железнодорожного концерна Deutsche Bahn улучшения условий труда и более высоких зарплат. Пока точно неизвестно, сколько именно рейсов отменят или перенесут.