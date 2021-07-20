В Украине все сложно, а в Канаде – смогли: фильмы на украинском на борту самолетов Air Canada

Пока в Украине идут дискуссии о дублировании фильмов на государственном языке, на борту самолетов канадской авиакомпании Air Canada ввели возможность просмотра кинолент на украинском. Пассажирам рейсов такая опция доступна с 18 июля.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Такое нововведение положительно восприняли в комментариях под постом дипломата.

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"На рейсах Air Canada отныне можно смотреть фильмы на украинском. Еще одна причина для нашей трансокеанской симпатии", – написал Андрей Шевченко. К сообщению дипломат прикрепил фотодоказательство, подтверждающее наличие такой опции.

Кроме поздравлений с победой, комментаторы – на украинском и английском языках – попросили Андрея Шевченко также поспособствовать тому, чтобы на сайте компании Air Canada изменили пункт назначения с Kiev на Kyiv. Посол пообещал разобраться и в этом вопросе.