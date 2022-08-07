Подборка польских фильмов, которые помогут быстрее выучить язык

В Польше для украинцев доступны бесплатные языковые курсы, но для некоторых такой способ изучения иностранного – скучный и малоэффективный. А как насчет просмотра польских фильмов на языке оригинала? Ловите краткую подборку кино, которая поможет усовершенствовать ваш уровень владения польским.

Просмотр польского кино в оригинале – отличный способ работать над усовершенствованием языка самостоятельно. Так вы сможете выучить новые слова, улучшить восприятие польского на слух, научитесь правильному произношению и узнаете на конкретных примерах, в каких ситуациях лучше использовать ту или иную конструкцию. А еще, кроме получения практических знаний, вы лучше узнаете местную культуру и быт.

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3 фильма, которые помогут вам увеличить словарный запас в польском

Девушка из шкафа (Dziewczyna z szafy)

Жанр: комедия, драма

Год: 2013

История о трех одиноких соседях: братьях Томеке и Яцеке и девушке Магде. Томек держится людей как можно дальше, потому что страдает неврологическим заболеванием. Яцек может контактировать с внешним миром, но только через интернет. Однако однажды Яцека пригласили на деловую встречу в другой город. Парень попросил соседку Магду присмотреть за больным братом. Эта просьба переросла для Магды и Томеса во что-то большее.



Dziewczyna z szafy / Фото tvp

Боги (Bogowie)

Жанр: драма, биография

Год: 2014

Любителям биографических фильмов явно понравится история о знаменитом польском кардиохирурге. Картина рассказывает о начале карьеры Збигнева Религи, который в 1985 году сделал первую в Польше успешную операцию по пересадке сердца. Сложные 1980-е годы и сама судьба медика точно не оставят равнодушными любого зрителя.



Bogowie / Фото tumblr

Одиночество в сети (S@motność w sieci)

Жанр: драма

Год: 2006

Фильм, снятый по роману польского писателя Януша Леона Вишневского. "Одиночество в сети" – это история любви двух поляков Якуба и Эвы (в книге главная героиня не имеет имени). Он живет и работает в Германии. Она – замужняя женщина, которая живет в Польше. Они оба чувствуют себя одинокими и именно это их сближает и побуждает к переписке. После длительного общения онлайн они решили встретиться в Париже, где их ждут испытания, которые кардинально изменят их жизнь.



S@motność w sieci​ / Фото tvp