Подборка польских фильмов, которые помогут быстрее выучить язык
Источник:EuroEducation
В Польше для украинцев доступны бесплатные языковые курсы, но для некоторых такой способ изучения иностранного – скучный и малоэффективный. А как насчет просмотра польских фильмов на языке оригинала? Ловите краткую подборку кино, которая поможет усовершенствовать ваш уровень владения польским.
Просмотр польского кино в оригинале – отличный способ работать над усовершенствованием языка самостоятельно. Так вы сможете выучить новые слова, улучшить восприятие польского на слух, научитесь правильному произношению и узнаете на конкретных примерах, в каких ситуациях лучше использовать ту или иную конструкцию. А еще, кроме получения практических знаний, вы лучше узнаете местную культуру и быт.
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3 фильма, которые помогут вам увеличить словарный запас в польском
Девушка из шкафа (Dziewczyna z szafy)
- Жанр: комедия, драма
- Год: 2013
История о трех одиноких соседях: братьях Томеке и Яцеке и девушке Магде. Томек держится людей как можно дальше, потому что страдает неврологическим заболеванием. Яцек может контактировать с внешним миром, но только через интернет. Однако однажды Яцека пригласили на деловую встречу в другой город. Парень попросил соседку Магду присмотреть за больным братом. Эта просьба переросла для Магды и Томеса во что-то большее.
Dziewczyna z szafy / Фото tvp
Боги (Bogowie)
- Жанр: драма, биография
- Год: 2014
Любителям биографических фильмов явно понравится история о знаменитом польском кардиохирурге. Картина рассказывает о начале карьеры Збигнева Религи, который в 1985 году сделал первую в Польше успешную операцию по пересадке сердца. Сложные 1980-е годы и сама судьба медика точно не оставят равнодушными любого зрителя.
Bogowie / Фото tumblr
Одиночество в сети (S@motność w sieci)
- Жанр: драма
- Год: 2006
Фильм, снятый по роману польского писателя Януша Леона Вишневского. "Одиночество в сети" – это история любви двух поляков Якуба и Эвы (в книге главная героиня не имеет имени). Он живет и работает в Германии. Она – замужняя женщина, которая живет в Польше. Они оба чувствуют себя одинокими и именно это их сближает и побуждает к переписке. После длительного общения онлайн они решили встретиться в Париже, где их ждут испытания, которые кардинально изменят их жизнь.
S@motność w sieci / Фото tvp