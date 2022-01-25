Ездят ли жители Чехии на старых машинах: какой средний возраст автомобилей в стране

Чехия занимает пятое место по количеству самых старых автопарков в Европейском Союзе. Средний возраст автомобиля в стране превышает 15 лет.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации импортеров автомобилей. К тому же, средний возраст авто в Чехии имеет тенденцию к увеличению. Так, за последний год показатель с 15,2 года увеличился до 15,6 года. В то же время стало больше и легковых автомобилей в собственности чехов: наблюдается прирост на 163 251 машину.

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Почему жители Чехии покупают подержанные авто

По данным Ассоциации европейских производителей ACEA, средний возраст автомобилей в ЕС составляет 11,8 лет (по итогам 2021 года). Что касается Чехии, то в этой стране за последние десять лет средний возраст автомобилей увеличился на три года.

На ситуацию в первую очередь влияет активный привоз подержанных авто и спад спроса на новые транспортные средства. Импорт подержанных автомобилей в Чехии в последнее время увеличился на 23% – до 185 663 единиц, что является максимальным показателем за последние тринадцать лет.

Не легковыми авто единственными

Однако самой старой категорией транспортных средств в настоящее время в стране остаются мотоциклы. Их средний возраст составляет 34 года. Интересно, что этот вид транспорта достаточно популярен: в Чехии насчитывается около 1,25 миллиона мотоциклов.

Существенный срок эксплуатации наблюдается и среди сельскохозяйственных транспортных средств. Средний возраст трактора в Чехии составляет 32,7 года.

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