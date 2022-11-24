В ЕС будут признавать украинские электронные подписи: где понадобятся КЭП
Источник:Минцифра
Правительство Украины во вторник, 22 ноября, приняло постановление, которое позволит украинцам использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Европейском Союзе для получения услуг. Соответственно, европейская е-подпись будет признана в Украине.
Так, страны Европейского Союза в ближайшее время начнут признавать украинские электронные подписи, что упростит нашим гражданам доступ к определенным услугам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
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Для чего это нужно
Сейчас многие украинцы находятся за границей. Взаимопризнание квалифицированной е-подписи поможет украинцам и нашим бизнесам получать определенные услуги или идентифицировать свое лицо гораздо проще.
Однако, процедура признания электронных подписей на территории ЕС отличается от украинской идентификации. Взаимное признание электронных подписей с ЕС – длительный процесс. В настоящее время проект взаимопризнания электронных подписей экспериментальный. Он позволит решить срочные потребности в сфере е-услуг еще до официального присоединения Украины к ЕС.
Кроме того, говорится, что взаимное признание квалифицированных электронных подписей с Европейским Союзом станет важным шагом в дальнейшем взаимном признании наших квалифицированных доверительных услуг.Обратите внимание: квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это электронная альтернатива обычной подписи. То есть, электронные данные, полученные по результатам криптографического преобразования. КЭП прилагается к данным или документам для идентификации соответствующего лица.
Где может понадобиться КЭП
С помощью КЭП можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и т.д.
Кроме того, он дает возможность зафиксировать время подписания, что придает надежность подписанным документам. Документы, подписанные с помощью квалификационной электронной подписи, имеют такую же юридическую силу, как и обычные.