Сине-желтый Брюссель: здания евроинституций подсветили цветами флага Украины

Так наши европейские партнеры поздравили украинский народ с Днем Независимости.

В цветах украинского флага засияли Европарламент, Еврокомиссия и Евросовет, сообщает 24 Канал. Евроинституции накануне вечером подсветили в поддержку Украины. Сине-желтые здания в самом центре Евросоюза в очередной раз доказывают, что цивилизованный мир на стороне добра.

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Поддержка Евросоюза

Поздравления с Днем Независимости появились в соцсети X (бывший Twitter) с официальных аккаунтов институтов Евросоюза и топ-чиновников. Эксклюзивные фото для 24 Канала сделала София Назаренко.

Голубой, как небо над Украиной, желтый как ее поля. В канун Дня Независимости флаг Украины освещает нашу штаб-квартиру в Брюсселе. Мы чтим храбрых украинцев, которые борются за будущее своей страны,

– написано в посте Еврокомиссии.

Еврокомиссия в цветах Украины / Фото Софии Назаренко

В преддверии завтрашнего Дня Независимости Украины здание Европейского совета сегодня ярко сияет желто-голубыми цветами, как символ нашей решительной поддержки Украины,

– написал председатель Евросовета Шарль Мишель.

Евросовет также подсветили национальными цветами Украины / Фото Софии Назаренко

Синий и желтый цвета символизируют мужество и стойкость отважного украинского народа. Они объединяют нас и олицетворяют европейское будущее Украины. И сегодня вечером они освещают наш Европарламент, когда мы присоединяемся к нашим украинским друзьям в праздновании Дня Независимости,

– заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

Европейский парламент засиял ко Дню Независимости / Фото Софии Назаренко

Также сине-желтым цветом подсветили и здание внешнеполитической службы ЕС. Свое поздравление для украинцев написал глава ведомства Жозеп Боррель.

Мы чествуем мужественный украинский народ, отважно защищающий свое государство и свое будущее. В канун Дня Независимости Украины Европейская внешнеполитическая служба сияет сине-желтыми украинскими цветами,

– написал он в X (Twitter) и добавил фотографию.