Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству напомнила, что до пандемии стоимость экспорта агропродовольственных товаров из Польши составляла почти 30 миллиардов евро. Для сравнения, в Украине эта цифра была вдвое меньше, а именно 15,8 миллиарда евро.

Узнавайте также В вещах или в конвертах: почему не стоит отсылать деньги в Украину "традиционными" способами

50% польских хозяйств трудоустраивали украинцев

Польша, отмечает Василий Воскобойник , является одним из сельскохозяйственных лидеров ЕС. Стране принадлежит первенство на европейском рынке в птицеводстве, выращивании фруктов и грибов. Кроме того, до 80% польской говядины, 45% птицы и 30% молочных продуктов Польша успешно экспортирует.

При этом, по данным исследования Национального банка Польши, уже в 2016 году половина фермерских хозяйств в Польше активно принимала на работу трудовых мигрантов из Украины. В основном это были сезонные работники. До сих пор чаще всего украинцы в Польше занимались растительными культурами, собирали и сортировали урожай.

Если бы не украинские работники, в том числе сезонные, польский аграрный сектор просто обанкротился бы. Сезонные работы требуют постоянного внимания и умения. Поэтому польские работодатели в селах очень ценят украинцев. Василий Воскобойник Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

Воскобойник отметил, что гражданам Украины принадлежит важная роль в переработке польской аграрной продукции.