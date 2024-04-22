Пока страна настроена негативно: ЕС предлагает Британии снять ограничения на путешествия

Еврокомиссия предлагает Великобритании заключить соглашение о молодежной мобильности. Это поможет молодым людям легко путешествовать, работать и учиться за рубежом даже после Брексита.

Соглашение упростит людям, которые моложе 30 лет, жить, работать и путешествовать между ЕС и Великобританией.

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Евросоюз предлагает Британии снять ограничения на путешествия

По данным ЕС, выход Великобритании из ЕС после референдума в 2016 году навредил мобильности между двумя регионами.

Эта ситуация особенно повлияла на возможности для молодых людей почувствовать жизнь по ту сторону Ла-Манша и получить выгоду от молодежных, культурных, образовательных, исследовательских и учебных обменов,

– заявила Комиссия.

Если соглашение примут, то граждане всех членов Евросоюза и Британии от 18 до 30 лет смогут в ближайшие четыре года беспрепятственно передвигаться по территории стран. А для студентов станет возможна равная оплата обучения в ЕС и Великобритании.

Заметим, Великобритания имеет собственную программу молодежной мобильности, которую предложила некоторым государствам-членам ЕС. Комиссия считает, что британский план менее амбициозный, чем ее собственное предложение.

Еврокомиссия предлагает Великобритании заключить соглашение о молодежной мобильности / Фото Unsplash

В частности, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак не поддерживает предложение Еврокомиссии отменить ограничения на проживание, обучение и работу для людей от 18 до 30 лет, что стало бы ослаблением Брекзит-соглашения.

Как отметило британское правительство, их соглашения обеспечивают ценный маршрут для культурных обменов, если страны-партнеры также готовы предложить такие же возможности молодым британцам.

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