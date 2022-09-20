Emirates ищет стюардов в Варшаве и Познани: требования к кандидатам и какую зарплату обещают

Emirates Airline – крупнейшая в мире международная авиакомпания – набирает в свою команду бортпроводников. Кандидатов ищут в двух польских городах – Познани и Варшаве. О требованиях к претендентам и условиях работы – читайте дальше в нашем материале.

Если в Познани уже провели собеседования, то в столице день открытых дверей запланирован на 23 сентября, который пройдет в отеле Holiday Inn Warsaw City Centre (ул. Twarda 52). Кандидаты должны иметь резюме на английском языке и свежую фотографию. До начала встречи желательно предварительно зарегистрироваться здесь.

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Требования к потенциальным членам экипажа Emirates

кандидаты должны быть ростом 160 сантиметров и выше;

опыт работы в сфере обслуживания клиентов не менее одного года;

соответствовать визовым требованиям Объединенных Арабских Эмиратов для трудоустройства;

иметь как минимум среднее образование;

не иметь татуировок в тех местах, где они не будут прикрыты одеждой;

свободно владеть письменным и устным английским (дополнительные языки будут преимуществом).

Какая зарплата у бортпроводников Emirates и условия труда

Базовый заработок составляет около 5 700 злотых в месяц. Однако это не конечная зарплата, ведь члены экипажа получают дополнительные 82 злотых за каждый час, проведенный в воздухе. По данным Emirates, в среднем работники находятся в небе около 80 – 100 часов. Так что в сумме выходит около 13 000 злотых в месяц.

Кроме этого, авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, бесплатный транспорт до работы и обратно, эксклюзивные скидки на покупки и развлечения в Дубае. А еще членам экипажа Emirates доступны скидки на полеты для себя, своих семей и друзей по всем направлениям, куда летает авиакомпания.