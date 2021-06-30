От жизни на доллар в день до славы и роскоши: как украинец основал креативное агентство в США

Петр Онисько родом из Тернополя. Он – владелец креативного агентства в Нью-Йорке, а его клиенты – самые богатые люди Америки. Петр охотно рассказывает, как ему удалось достичь такого успеха.

На достижение мечты Петру Онисько понадобилось 10 лет. За это время он пережил много трудных моментов. Но мужчина убежден, что тернистый путь к благосостоянию – очень полезный опыт, который формирует личность.

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Бросить все ради идеи

Сначала эмигрант из Украины работал в магазине. Этот период своей жизни Петр Онисько вспоминает с улыбкой. Рассказывает, что бегал по всему магазину и расставлял продукты, которые там продавались. Впоследствии его перевели на должность кассира. А последним повышением на этой работе стала роль главного по холодильникам и морозильникам.

После трех лет работы в магазине украинец осознал, что ему нужны радикальные изменения. Перед ним предстал следующий выбор: либо закончить в США обучение, начатое в Украине, или попробовать себя в фотографии, которой всегда интересовался.

Это решение далось Петру Онисько непросто. Он хотел выбрать фотографию, но родные его в этом не поддерживали. Родители говорили, что не стоит бросать работу, пока не нашел другую. Волновался по этому поводу и владелец квартиры, которую снимал Петр. Арендодатель сомневался в том, сможет ли парень оплачивать жилье, если не будет иметь постоянной работы.

Но Петр Онисько решил рискнуть. Парень пробыл без работы около месяца. Зашел в долги. Было время, когда жил с бюджетом один доллар в день. Интересно, что этот сложный период Петр называет лучшим, что с ним произошло в жизни. По его словам, когда человек падает на дно, то начинает чувствовать твердую почву под ногами – и отталкивается от нее. С этого момента, считает Петр, все начинает идти по нарастающей.

Поиск себя

Украинца всегда влекла ночная жизнь Нью-Йорка. Поэтому в начале карьеры он поставил себе цель работать на один из сайтов, где освещалось ночная жизнь в разных местах мира. Петр написал всем из руководства сайта, чьи контакты смог найти. Так он сумел выйти на нужного человека и начать заниматься фотографией профессионально.

Петр пытался создавать что-то уникальное, не такое, как делают другие. Поэтому увлекся фотографией геометрии. Этот первый успех и стал билетом в мир богатых и знаменитых.

Открытие собственного агентства

Петр Онисько работал на различные компании. А три года назад открыл собственное креативное агентство, которое занимается производством видео и фотопродукции для разного бизнеса. Сейчас час его работы стоит от 500 долларов. Он уже создал репутацию на рынке и имеет постоянных клиентов.

Я понимаю, что у бизнеса есть ценность. Есть своя энергия, с которой создают тот или иной продукт или сервис. И вот с помощью видео или фото я стараюсь передать эту вибрацию, энергетику, любовь, которую вкладывают люди в свой бизнес,

– отмечает Петр Онисько.

Украинец может похвастаться очень дорогими проектами, которыми занимался. Например, его клиентом была большая часовая компания. Стоимость часов, которые были объектами съемки, равна 20 миллионов долларов. В то же время Петр отмечает: деньги никогда не были для него целью, и от работы он прежде всего получает удовольствие. Эту искренность замечают и постоянные клиенты.

Он – надежный. Он всегда держит слово. На рынке достаточно сложно найти кого-то, кому можно доверять. Многие люди пытаются использовать тебя, выставляют невероятные цены, поэтому нам приятно работать с Петром,

– делится впечатлениями от сотрудничества с украинцем Бенджамин Арабов, генеральный директор ювелирной компании.

Петр говорит, что мечтает делиться своим успешным опытом с другими, особенно с молодежью в Украине. Именно поэтому в будущем хочет создать бизнес-курс или открыть школу.

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