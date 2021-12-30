Двухуровневый пентхаус с террасой на крыше: как выглядит самая дорогая квартира в Варшаве
Источник:The Warsaw
Самая дорогая квартира в Варшаве расположена на Мокотове недалеко от парка Sielecki. Именно это место называют центром состоятельной жизни, ведь недвижимостью там обладает немало знаменитостей.
В этом районе расположен двухуровневый пентхаус Villa Monaco, стоимостью 25 миллионов злотых, то есть более 16,8 миллиарда гривен.
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Эта квартира считается самой дорогой в Варшаве и, судя по интерьеру, это абсолютно оправданно.
Что известно о самой дорогой квартире в Варшаве
Это двухуровневый пентхаус на четвертом этаже с террасой на крыше. Ее площадь – 487 квадратных метров. Цена за квадратный метр достигает 51 335 злотых. Чтобы попасть в дом Villa Monaco, нужно преодолеть 2 шлагбаума с будками охраны. Кроме охранников, конечно же, есть консьерж.
Дом не новый, он был построен в 2001 году. Кроме круглосуточной охраны и ресепшена, в доме есть собственная водоочистная станция, в гараже – автомойка. Холл, сделанный из оранжевого и красного мрамора, импортированного из Турции, ведет к крытому бассейну с настенными росписями. Также там есть:
- сухая сауна,
- финская сауна,
- тренажерный зал.
Интересно, что батарей на стенах квартиры нет. Отопление находится частично в полу, а частично в окнах. Кроме того, там есть 5-метровый камин из мрамора.
В столовой расположен большой стол на 12 человек. В спальне есть огромный туалет из вишневого дерева и ванная комната с зеркалом. В квартире есть:
- три спальни,
- кабинет с камином,
- терраса на крыше, на которую ведет лестница из кабинета. Оттуда можно увидеть весь парк Sielecki.
Самая дорогая квартира в Варшаве / Фото The Warsaw