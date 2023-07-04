Путешествие в Дублин: что делает столицу Ирландии идеальным городом выходного дня
Источник:Schengen Visa Info
Уже во второй раз читатели Global Traveler признают Дублин лучшим городом для отдыха на выходные. Столица Ирландии привлекает туристов по всему миру. Город особенно популярен среди европейцев, проводящих здесь уик-энд.
Дублин во второй раз признали лучшим городом выходного дня. Ирландия в этом году делает ставку не только на европейских, но и на американских туристов. Что нужно знать перед путешествием в Дублин – читайте в материале.
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Уик-энд в Дублине
Ежегодный опрос Global Traveler предлагает читателям проголосовать за любимые направления, локации, аттракционы и авиакомпании. Каждый год также выбирают лучший город для выходных – в 2023 году эту награду снова завоевал ирландский Дублин. Город получил победу уже второй раз, оставив позади такие сверхпопулярные направления, как Париж и Рим.
В этом году Ирландия очень рассчитывает на признание туристов не только из Европы, но и из США. И то, что Дублин повторно признали отличным местом для уик-энда, очень хороший знак.
Атмосферные улицы Дублина / Фото Unsplash
Что нужно знать о Дублине
Климат. Здесь он умеренный: мягкая зима и холодное лето. Средняя температура летом достигает 20°C, а зимой – около 8°C.
Валюта. Денежная единица в Ирландии – евро. Карточкой рассчитаться можно почти всюду, но для маленьких и пригородных заведений лучше приберечь наличные деньги.
Язык. Большая часть населения говорит на английском языке. Однако ирландский (Gaeilge) также признан официальным.
Транспорт. Дублин имеет разветвленную систему общественного транспорта: здесь есть автобусы, трамваи (Luas) и поезда (DART). Чтобы сэкономить на проезде, можно приобрести Leap Card – безлимитные поездки на разных видах транспорта. Цена стартует от 10 евро в сутки.
Достопримечательности. В Дублине есть немало уникальных исторических зданий, как Дублинский замок, Тринити-колледж и собор Святого Патрика. Если любите пиво и интересуетесь историей этого напитка, посетите хранилище Гиннеса. Также Дублин славится своей ночной жизнью, культурными событиями, музеями и шумными пабами.