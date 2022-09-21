В Дубае откроют огромный люкс-курорт в форме Луны

В скором времени в Дубае появится огромный курорт в форме Луны. Рассматривая проект, очевидно, что гости ожидают роскоши на самом высоком уровне, поскольку отель будет категории люкс.

В Дубае появится люкс-гостиница в форме Луны

Новый мега курорт в форме Луны уже строится, а открытие планируется в 2025 году. Его первоначальная стоимость работ оценивается в 5 миллиардов долларов.

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Авторы проекта отмечают, что снаружи он не будет просто выглядеть как массивная, изрезанная круглая масса: пребывание здесь станет увлекательным, внеземным опытом.

За проект отвечает канадская архитектурная компания Moon World Resorts Dubai Moon. Они стремятся предложить туристам, которые любят космос, как можно ближе к межзвездному путешествие.

Прогуливаясь по лунной поверхности курорта, которая называется "лунная колония", гости будут иметь ощущение, будто ходят по Луне,

– говорится в сообщении.

Что касается инфраструктуры, то внутри основного комплекса, а именно дискообразной конструкции, строится в общей сложности 300 частных бутиковых резиденций. Они известны как "небесные виллы", и ожидается, что после открытия курорта плата за них будет выше уникального расположения и бесконечного перечня удобств.