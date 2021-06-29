Доставка товаров за 10 минут: как в Польше развивается актуальный сервис

Quick commerce – это новый тренд в мире интернет-продаж. Его суть – в быстрой доставке негабаритных заказов, которые формируют в отдельных магазинах (dark stores) без прямого участия покупателей. В Польше такие доставки стали сейчас развиваться стремительными темпами.

Хорошая новость заключается в том, что из-за развития таких сервисов появилось много вакансий. Разыскивают как операционных специалистов, так и менеджеров.

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Какие сервисы быстрой доставки есть в Польше

В апреле в варшавском Виланове заработал Lisek. Сервис предлагает доставку посылок всего за 10 минут.

В июне в столице такие же услуги начал предоставлять Jork, который в ближайших планах имеет открытия до десяти собственных магазинов (dark stores) в Варшаве и выход на другие польские города.

Какие сервисы быстрой доставки в этом году заработают в Польше

Также польский рынок хочет завоевать стартап из Берлина Gorillas. Ему только один год, однако сейчас стоимость этого проекту составляет более 1 миллиарда долларов. Gorillas с июня дебютировал в Нью-Йорке, а сейчас успешно работает в следующих странах:

Британии;

Нидерландах;

Франции;

Италии;

Бельгии.

Gorillas тоже доставляет заказ в течение 10 минут с момента его создания в приложении на смартфоне. В нем можно выбрать продукты аж с двух тысяч позиций.

Сейчас представители Gorillas ищут регионального менеджера, который будет отвечать за продвижение этого стартапа в Польше и соберет соответствующую команду.

Конкуренцию вышеперечисленным компаниям хочет составить еще и Bolt. Сверхбыстрые доставки из dark stores Bolt хочет одновременно внедрить в нескольких странах Европы, в частности:

Эстонии;

Латвии;

Литве;

Хорватии;

Словакии;

Чехии;

Румынии;

Португалии;

Польши.

В Польше компания тоже ищет регионального менеджера, который бы руководил всеми dark stores в стране. В ближайшее время вакансии откроют также для операционных специалистов и работников, отвечающих за закупки или контроль поставок. Таких работников Bolt собирается искать в Варшаве.