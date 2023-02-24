Огромный украинский флаг нарисовали на дороге у посольства России в Лондоне

К годовщине полномасштабной войны России против Украины во многих странах Европы проходят акции в поддержку украинцев. Антивоенный протест состоялся и в Великой Британии.

Антивоенный протест в Лондоне

Так, на одной из улиц Лондона активисты разлили синюю и желтую краски, окрасив таким образом проезжую часть в цвета украинского флага. Локацию организаторы избрали не случайно – акция прошла перед посольством страны-агрессора России.

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В Лондоне дорогу у российского посольства выкрасили в цвета украинского флага / Фото My London

Завтра – первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину, независимое государство и народ, имеющий полное право на самоопределение. Наличие огромного украинского флага у его посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом.

– говорили активисты 23 февраля, в канун годовщины начала полномасштабной российско-украинской войны.

На рисунок площадью 500 квадратных метров потратили около 340 литров нетоксичной, предназначенной для дорожных работ краски. Четверо активистов были задержаны лондонской полицией. Их подозревают в преднамеренном причинении вреда и препятствии автомобильному движению.

Организаторами такого протеста выступила группа Led By Donkeys.

В сети показали видео, как лондонские активисты окрашивали дорогу в сине-желтый цвет: