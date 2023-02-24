Огромный украинский флаг нарисовали на дороге у посольства России в Лондоне
Источник:Reuters
К годовщине полномасштабной войны России против Украины во многих странах Европы проходят акции в поддержку украинцев. Антивоенный протест состоялся и в Великой Британии.
Антивоенный протест в Лондоне
Так, на одной из улиц Лондона активисты разлили синюю и желтую краски, окрасив таким образом проезжую часть в цвета украинского флага. Локацию организаторы избрали не случайно – акция прошла перед посольством страны-агрессора России.
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Завтра – первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину, независимое государство и народ, имеющий полное право на самоопределение. Наличие огромного украинского флага у его посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом.
– говорили активисты 23 февраля, в канун годовщины начала полномасштабной российско-украинской войны.
На рисунок площадью 500 квадратных метров потратили около 340 литров нетоксичной, предназначенной для дорожных работ краски. Четверо активистов были задержаны лондонской полицией. Их подозревают в преднамеренном причинении вреда и препятствии автомобильному движению.
Организаторами такого протеста выступила группа Led By Donkeys.
В сети показали видео, как лондонские активисты окрашивали дорогу в сине-желтый цвет: