Дополнительные поезда из Перемышля во Львов пришлось отменить

Только недавно украинцы радовались возможности поехать в польский город Перемышль поездом. Вдруг PKP Intercity заявило об отмене дополнительных рейсов.

Речь идет о скоростных поездах №27/28 и №19/20 из Перемышля во Львов и наоборот.

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Эти поезда не будут курсировать по указанному маршруту как минимум до 20 января 2022 года. Причины такого решения не уточняются.

В то же время никаких изменений в графике движения пассажирских поездов между Польшей и Украиной нет. Сейчас путешествовать по железной дороге между двумя странами можно поездами:

№705 Киев – Перемышль,

№715 Киев – Перемышль,

№67 Киев – Варшава,

№036 Одесса – Перемышль.

Также есть рейс №089 Львов – Перемышль, который совершает Укрзализныця.

Актуальные правила въезда в Польшу

Во время пересечения границы Польшу лица должны предоставить представителям пограничной службы, кроме сертификата о вакцинации, результаты негативного диагностического теста на COVID-19, польском или английском языках, сделанной не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Срок действия теста следует считать от времени, когда вы этот тест сделали.

В это же время от тестирования освобождаются:

учащиеся, обучающиеся на территории Польши или в соседней стране и опекуны, которые их сопровождают,

дети, посещающие детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

С 18 декабря этот перечень расширился и в него включили:

детей до 5 лет;

лиц, которые сдают выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии. А также те, которые проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

граждан, которые пересекают границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов. А также лица, которые работают в медицинских учреждениях).

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