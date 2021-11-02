Больше о том, кто из родителей имеет право на 2 дополнительных выходных и как оформить заявление – читайте дальше.

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Кто может получить дополнительные 2 выходных в год

Согласно статье 188 Трудового кодекса Польши, работник, воспитывающий хотя бы одного ребенка в возрасте до 14 лет, имеет право на освобождение с работы на 16 часов или на 2 дня в течение одного календарного года с сохранением права на получение полной оплаты труда.

Правом на дополнительные выходные по уходу за ребенком может воспользоваться только один из родителей или законных опекунов.

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется родителям, воспитывающим:

собственного ребенка;

усыновленного ребенка;

ребенка, принятого на воспитание в приемную семью.

Обратите внимание! Родители обязаны работать по трудовому договору.

Переносятся ли неиспользованные дни на следующий год

Выходные дни, не использованные в данном календарном году по уходу за ребенком, не переносятся на следующий год. Таким образом, неиспользованные дни аннулируются, а денежный эквивалент за них не выплачивается.

Заявление, поданное работником, является обязательным для работодателя. Это означает, что он не может отказать работнику в предоставлении такого отпуска. Работник также обязан объяснять работодателю причину отпуска именно сейчас.

Пример заявления о предоставлении дополнительного отпуска

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem przysługującego z mocy art. 188 Kodeksu pracy na dziecko (имя и фамилия ребенка) urodzone dnia w wymiarze (год рождения ребенка) dni/godzin w terminie podstawie art. 188 Kodeksu pracy w liczbie dni lub godzin, które będą wykorzystane przez pierwszego rodzica zgodnie z treścią wniosku.