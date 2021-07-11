Должны ли сиделки ехать в отпуск со своими итальянскими работодателями

Вопрос о том, обязаны ли домашние работницы и сиделки быть рядом с работодателем во время его отпуска, должен прописываться в трудовом договоре. Как правило, это также зависит от того, проживает ли работник в доме работодателя.

То, что работник проживает вместе с человеком, который его снимает, тоже должно быть указано в документе о трудовых отношениях. Эти моменты защищаются работника от возможного нарушения его права на отдых.

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Когда человек работает почасово, но живет в доме работодателя

В этом случае работник должен отправляться в отпуск с работодателем, если это предусмотрено в письме о принятии на работу.

Если этого не указано, то работник имеет право отказаться на законных основаниях. Его отказ не может быть основанием для увольнения с работы.

Если работник проживает в доме работодателя

В этом случае больше шансов, что работник будет находиться с работодателем во время его отпуска. Так, работодатель может требовать от работника переехать с ним в другой город. Скажем, временно пожить в загородном доме в летний период. Тогда домашние работницы и сиделки в Италии обязаны сопровождать работодателя или того человека, о котором заботятся. Но все же это условие должно быть указано в письме о принятии на работу.

Если обязанность сопровождать работодателя не предусмотрена трудовым договором, но человек добровольно согласился это выполнить, то за каждый день поездки ему должны выплатить суточные. Их размер зависит от уровня классификации работника. Суточные варьируются по национальным коллективным контрактом. Их размер в среднем составляет от 10% до 20% повышение к заработной плате. Кроме того, работнику должны быть возмещены расходы на проезд и перевозку личных вещей.

Также следует отметить, что сиделки и домашние работницы имеют право на выходные дни в течение того периода, когда обслуживают работодателей на время отпусков.