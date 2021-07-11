То, что работник проживает вместе с человеком, который его снимает, тоже должно быть указано в документе о трудовых отношениях. Эти моменты защищаются работника от возможного нарушения его права на отдых.

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Когда человек работает почасово, но живет в доме работодателя

В этом случае работник должен отправляться в отпуск с работодателем, если это предусмотрено в письме о принятии на работу.

Если этого не указано, то работник имеет право отказаться на законных основаниях. Его отказ не может быть основанием для увольнения с работы.

Если работник проживает в доме работодателя

В этом случае больше шансов, что работник будет находиться с работодателем во время его отпуска. Так, работодатель может требовать от работника переехать с ним в другой город. Скажем, временно пожить в загородном доме в летний период. Тогда домашние работницы и сиделки в Италии обязаны сопровождать работодателя или того человека, о котором заботятся. Но все же это условие должно быть указано в письме о принятии на работу.

Если обязанность сопровождать работодателя не предусмотрена трудовым договором, но человек добровольно согласился это выполнить, то за каждый день поездки ему должны выплатить суточные . Их размер зависит от уровня классификации работника. Суточн ы е варьируются по национальным коллективным контрактом. Их размер в среднем составляет от 10% до 20% повышение к заработной плате. Кроме того, работнику должн ы быть возмещены расходы на проезд и перевозку личных вещей .