К пунктам пропуска с Румынией теперь ведет новый мост: как изменился путь к границе

В Черновицкой области открыли временный мост, ведущий к украинско-румынской границе. Эта переправа существенно улучшит логистику с государствами ЕС.

120-метровый временный мост на Буковине проходит через реку Прут. Это одна из самых длинных временных переправ, построенных после полномасштабного вторжения. Как выглядит мост к румынской границе и большая ли на него нагрузка – читайте дальше.

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Новый мост на пути в Румынию

Новой временной переправой в Черновицкой области был заменен основной аварийный мост, который демонтировали в конце 2021 года. Новый мост проходит по дороге Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришены.

Именно этот путь ведет к пунктам пропуска на границе с Румынией "Порубное – Сирет" и "Красноильск – Викову де Сус". Строительство нового моста позволит значительно улучшить логистическую связь с государствами ЕС.

Временная переправа через Прут / Фото mtu.gov.ua

Для строительства переправы использовали мостовые конструкции, которые Украине передали из Норвегии. Проезд по новому временному мосту разрешен легковому транспорту и грузовикам до 35 тонн.

Также благодаря этой переправе теперь появилось прямое сообщение между населенными пунктами Глиница и Дубовцы Мамаевской общины. Раньше их жителям приходилось объезжать 70 километров, чтобы добраться до места назначения.

Очереди на украинско-румынской границе

Из-за туристического сезона на пунктах пропуска между Украиной и Румынией фиксируется увеличение количества автомобилей. Большинство людей едут в Румынию через пункт пропуска "Порубное", поэтому там порой образуются незначительные очереди. Но критическая ситуация с несколькочасовыми задержками не наблюдается.

Ежедневно через "Порубное" в среднем едут примерно 100 автобусов и 1 300 легковушек. Значительно меньше через "Красноильск" – около 10 автобусов и 400 легковушек. Пиковые нагрузки попадают на период с 10:00 до 18:00, а в ночное время очередей на этих пунктах пропуска нет.

Следить за ситуацией на украинско-румынской границе можно на. Пограничники обновляют информацию каждый день.