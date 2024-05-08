Во Франции украинцы отметили Дни Анны Киевской: что известно о королеве, которая изменила мир

Во Франции украинская община отметила Дни Анны Киевской. Украинская княжна стала королевой Франции и имела влияние на историю тогдашней Европы.

В Посольстве Украины во Франции рассказали, что Дни Анны Киевской ежегодно отмечают в мае. Праздник имеет особый символизм. Он хранит память о выдающейся королеве и одновременно является очередным проявлением дружеских франко-украинских отношений.

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Ко Дням Анны Киевской во Франции состоялся ряд мероприятий. В частности, к памятнику королевы в Санлисе принесли цветы. Кроме того, состоялась совместная молитва в аббатстве Сен-Винсен, которое основала Анна Ярославовна, а также – традиционный праздничный пикник.



Так праздновали дни Анны Киевской во Франции / Посольство Украины во Франции

Что известно об Анне Киевской

Анна Киевская – дочь князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды. Она родилась около 1032 и провела детство в Киеве, где правил ее отец. Анна получила прекрасное образование и счастливо жила в родном городе в статусе княжны, пока не стала королевой.

Слава об остром уме и сказочной красоте Анны достигла тогдашней Европы. В конце концов, к девушке посватался Генрих I – представитель династии Капетингов – король Франции. Ярослав Мудрый (которого еще называют тестем Европы) – дал разрешение на брак. Так Анна стала королевой Франции. Замечают, что она не была пассивной созерцательницей деяний мужа: Анна активно участвовала в жизни страны. Французы любили свою королеву.

Историки считают, что Анна и Генрих I стали предками по меньшей мере для 30 европейских королей.