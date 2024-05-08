У Франції українці відзначили Дні Анни Київської: що відомо про королеву, яка змінила світ

У Франції українська громада відзначила Дні Анни Київської. Українська князівна стала королевою Франції й мала вплив на історію тогочасної Європи.

У Посольстві України у Франції розповіли, що Дні Анни Київської щорічно відзначають у травні. Свято має особливий символізм. Воно зберігає пам'ять про видатну королеву та водночас є черговим проявом дружніх франко-українських відносин.

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До Днів Анни Київської у Франції відбулася низка заходів. Зокрема, до пам'ятника королеви у Санлісі принесли квіти. Окрім того, відбулася спільна молитва в абатстві Сен-Вінсен, яке заснувала Анна Ярославівна, а також – традиційний святковий пікнік.



Так святкували дні Анни Київської у Франції / Посольство України у Франції

Що відомо про Анну Київську

Анна Київська – донька князя Ярослава Мудрого та шведської принцеси Інгігерди. Вона народилася близько 1032 й провела дитинство у Києв, де правив її батько. Анна здобула чудову освіту й щасливо жила у рідному місті у статусі князівни, доки не стала королевою.

Слава про гострий розум та казкову красу Анни сягнула тогочасної Європи. Зрештою, до дівчини посватався Генрих І – представник династії Капетингів – король Франції. Ярослав Мудрий (якого ще називають тестем Європи) – дав дозвіл на шлюб. Так Анна стала королевою Франції. Зауважують, що вона не була пасивною споглядачкою діянь чоловіка: Анна активно брала участь у житті країни. Французи любили свою королеву.

Історики вважають, що Анна та Генрих І стали предками щонайменше для 30 європейських королів.