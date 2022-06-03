Для украинских беженцев в Праге проведут бесплатную экскурсию: как записаться

Украинцы, которые из-за войны оказались в Праге, могут посетить бесплатную экскурсию. Вместе с гидом есть возможность прогуляться по исторической части чешской столицы и узнать интересные факты.

Экскурсия пройдет уже завтра, 4 июня. Гид Валерий Каробчиц проведет группу по маршруту, который будет пролегать через Пражский Град и Малую Страну.

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Что можно будет посмотреть в рамках бесплатной экскурсии по Праге

Собор Святого Вита

Королевский дворец

Цветущие сады Пражского Града

Сенат Чехии

Валдштейнский сад

Малая Страна

Хергертовую цигельную с ее фигурами

Музей современного искусства.

Организационные моменты

Украинских переселенцев будут ждать возле кафе-трамвайчика посреди Вацлавской площади в 10:30. Добраться туда можно и на метро – станция Mustek. Заметный ориентир – гид будет стоять с табличкой "Швейк-тур".

3-часовая прогулка по Праге будет полностью пешеходной, поэтому учтите это, чтобы выбрать удобную обувь.

Как попасть на экскурсию

Чтобы посетить бесплатную экскурсию, нужно предварительно записаться. Для этого укажите свою фамилию и имя и сколько человек будет с вами. Всю эту информацию необходимо отправить сообщением в одном из мессенджеров (Telegram или WhatsApp) по номеру +420608800028.

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Приходите на экскурсию только после подтверждения запроса, поскольку количество мест ограничено.