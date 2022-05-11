Добраться в Германию будет удобнее и быстрее: "Укрзализныця" наладила систему поездок

Укрзализныця наладила систему удобных поездок из Украины в Германию. В этом ей помогли партнеры – железные дороги Польши и Германии.

Теперь добраться из Украины в Германию будет удобнее и быстрее. На маршруте будет только одна пересадка – в Перемышле.

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УЗ наладила систему удобных поездок в Германию

Так, доехать до Перемышля можно:

поездами Интерсити+ 705/706 и 715/716, которые отправляются из Киева ежедневно в 8:30 и 17:00 и прибывают соответственно в 19:53 и 5:00;

поездом 35/36 из Одессы через Львов, отправляющийся ежедневно в 18:22 и прибывающий в Перемышль в 9:07.

В частности, граждане Украины могут бесплатно сесть в поезд из Перемышля в немецкий Котбус. Поезд курсирует по четным дням.

Кроме того, ежедневно с вокзала Перемышля отправляется поезд в Берлин (напрямую или с пересадкой в ​​Кракове). Также доступна пересадка на поезд в немецкий Ганновер, отправление – в нечетные дни.



Карта движения поездов УЗ в Германию через Перемышль / Фото Укрзализныци

Отмечается, что дальнейшее передвижение по территории Германии для украинцев, покинувших Украину после 24 февраля, также бесплатно. Для этого нужно получить специальный бесплатный билет "helpukraine".