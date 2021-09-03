Известно, что задержанный украинец уже имел проблемы с законом ранее. Когда правоохранители пришли за ним, юноша пытался убежать, однако ему это не удалось.

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Что нашли полицейские

Полицейские вышли на след вора строительного оборудования. Когда они постучали к подозреваемому, тот заблокировал двери изнутри и начал убегать. Но попытка побега была неудачной. Правоохранители смогли войти в помещение раньше.

Когда полицейские оказались внутри, то увидели, что парень каждую комнату, кроме спальни, использовал для выращивания и хранения растений конопли. Объемы плантации поражали: некоторые растения были более метра в высоту. В его доме нашли также 700 граммов уже готовой к продаже марихуаны, 5 граммов гашиша и много заготовок (материалы для упаковки, листья на этапе сушки и так далее).

Нашли правоохранители и украденные принадлежности в гараже: строительные инструменты, средства для защиты (каски, целый чемодан солнцезащитных очков), различную технику и два велосипеда для мотокросса известного бренда стоимостью более 20 000 евро.