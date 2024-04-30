В Эстонии ответили, депортируют ли украинских мужчин

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его правительство не планирует принимать отдельные меры по возвращению украинских военнообязанных мужчин домой.

Об этом он сообщил во время Совета иностранных дел ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Цахкна отметил, что решение не выдавать паспорта для мужчин призывного возраста – это внутренний вопрос Украины.

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Мы также встречались с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Эстонию. Поэтому по закону эти мужчины должны идти и служить стране. Но президент Зеленский также сказал, что если они не едут, они просто должны поддержать Украину,

– сказал Цахкна.

Он добавил, что Эстония не планирует депортировать таких людей, или принимать особые меры по их возвращению.

"Сейчас у нас в Эстонии нет такой дискуссии", – сказал он.

Что было раньше

В апреле 2024 года стало известно, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста. Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – подчеркнул, что приоритетом ведомства была и, конечно, остается защита прав граждан Украины за рубежом.

В то же время сейчас, когда Украина борется с полномасштабным вторжением России, приоритетом для всех является защита Украины. Между тем некоторые мужчины выбрали для себя путь пребывания за рубежом. В то же время при этом они хотят пользоваться услугами от Украины. Кулеба назвал решение МИД справедливым. Пока военные защищают Украину в окопах, некоторые мужчины продолжают сидеть в ресторанах в других странах мира.