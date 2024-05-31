Когда украинцев могут депортировать из ЕС: действующие правила и условия
Источник:TransferGo
Любая страна оставляет за собой право депортировать иностранца, который нарушил действующие правовые нормы. Это касается и граждан Украины, которые имеют статус временной защиты.
Причины депортации могут быть разнообразными, но одной из самых распространенных является нарушение иммиграционного законодательства и правил проживания в выбранной стране ЕС. Сервис по переводу средств TransferGo разобрался, что нужно учесть, чтобы избежать неприятных ситуаций.
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Когда украинца могут депортировать из стран ЕС
Депортация – это официальная процедура выселения лица из страны, в которой оно проживает нелегально. Также причиной выдворения могут стать другие противозаконные действия иностранца.
Граждане Украины могут столкнуться с депортацией из стран Европейского Союза по многим причинам, таких как нелегальный въезд, участие в преступном поведении или угроза национальной безопасности. В частности, говорится об административном или уголовном правонарушении.
Среди самых распространенных причин можно выделить следующие нарушения иммиграционного законодательства:
- отсутствие действительной визы,
- отсутствие вида на жительство,
- ошибки или неточности в иммиграционных документах,
- работа без необходимых разрешений.
Во избежание недоразумений и осложнений с иммиграционными правилами, рекомендуется ознакомиться с соответствующими законами стран ЕС, выложенными на вебсайтах официальных представительств.
Когда украинцам грозит депортация из стран ЕС / Фото Getty Images
Также рассматривать депортацию лица в разных странах могут из-за:
- использования фальшивых документов при пересечении границы;
- сознательного предоставления ложной информации о себе;
- вовлеченности в криминальные и террористические организации;
- подозрения в осуществлении иностранцем шпионажа или саботажа;
- судебный приговор, который предусматривает заключение на срок от 1 года;
- ведение хозяйственной деятельности вопреки законодательству страны;
- отсутствие денег на проживание в стране, возвращение домой или транзит в другую страну.
При этом существует несколько категорий граждан, которых нельзя депортировать. Среди них:
- несовершеннолетние лица, которые не желают следовать за депортированными родителями,
- лица с инвалидностью и тяжелой физической или психической болезнью,
- беременные и матери младенцев в возрасте до 6 месяцев,
- те, кто столкнулся с угрозой жизни или преследованием в стране гражданства,
- иностранцы с видом на постоянное проживание.
Как происходит процесс депортации в ЕС
В Европейском Союзе процесс депортации регулируется строгими правилами и процедурами. Лица, которым грозит депортация, сначала получают официальное уведомление о намерении выслать их из страны. Кроме того, им предоставляется право обжаловать решение о депортации.
По результатам административных и судебных процедур принимается окончательное решение о депортации или ее отмене. Лица, подлежащих депортации, должным образом уведомляются об условиях и запланированной дате их выдворения.
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Грозит ли депортация украинским мужчинам
Недавно несколько стран ЕС заявили о намерении помочь в возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Такие заявления были сделаны после того, как Украина приостановила консульское обслуживание мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Министерство иностранных дел Украины назвало этот шаг вопросом справедливости.
Могут ли депортировать украинских мужчин страны ЕС / Фото Shutterstock
Впрочем, по мнению экспертов, депортация украинским мужчинам все-таки не грозит, ведь страны вряд ли согласятся пойти на такой шаг. К тому же временная защита и другие статусы беженства не видят разницы по полу и возрасту. Ведь, лица, получившие временную защиту или статус беженца, не могут быть возвращены в страну, где им угрожает опасность.
По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирины Фриз, никакой депортации военнообязанных из-за границы не планируется. При этом оформление консульских услуг военнообязанными за рубежом будет возможно только при наличии военно-учетных документов.
Что следует сделать украинским мужчинам, которые находятся за рубежом
Сейчас украинские мужчины призывного возраста, которые находятся за рубежом, должны обновить свои данные в приложении "Резерв+" – только тогда можно будет обращаться в ГП "Документ" и другие официальные ведомства. Но, существует вероятность, что после обновлений своих данных для дальнейшего получения консульских услуг все же придется возвращаться в Украину, идти в ТЦК и проходить ВЛК.
Подчеркнем, конечное решение о депортации украинских мужчин остается индивидуально за каждой страной. Сейчас определенные государства заявляют, что не будут поддерживать украинских "уклонистов", тогда как другие – не готовы к решительным действиям и будут ждать официальных заявлений ЕС.Напомним, что помочь материально родным в Украине можно из любой точки Европы. Для этого стоит воспользоваться услугами международного сервиса TransferGo. Перевод денег будет простым, удобным и по выгодному курсу. А если же присоединиться к программе "Пригласи друга", можно получить еще и приятные денежные бонусы.