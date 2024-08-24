Самая красивая страна на карте мира: какие места Украины стоит показать друзьям из-за границы

Украина имеет много известных и скрытых сокровищ. Фантастически красивые города, величественные замки, древние крепости, магические озера и загадочные горы. Наши must visit локации "разбросаны" по карте страны от Ужгорода до Симферополя. От Львова до Харькова. От Ворохты до Ялты.

Обычно мы рассказываем вам о самых красивых локациях в других странах. Однако сегодня, в День Независимости, Закордон 24 рассказывает, какие места Украины – must visit, когда к вам приезжают друзья из заграницы. Влюбляем иностранцев в Украину вместе.

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Какие локации в Украине стоит показать иностранцам

Каменец-Подольская крепость

На протяжении веков (по меньшей мере с XIV века) она была важным оборонительным сооружением не только Украины, но и в целом Восточной Европы. А сейчас древняя крепость привлекает романтиков из разных уголков мира. Находясь там, кажется, что телепортируешься в прошлое: в эпоху благородных королей и храбрых рыцарей.

На территории крепости расположен музей пыток. Некоторые туристы замечают, что там до сих пор слышны голоса замученных людей. Очевидно, они и сегодня не нашли покоя и призраками продолжают блуждать по темным сырым коридорам.



Каменец-Подольская крепость напоминает сказочный замок / Unsplash

Софийский собор

Свидетель величия княжеских времен Украины. Святыню построили в течение 1017 – 1037 годов. Инициатором строительства и меценатом стал Ярослав Мудрый. Лицо правителя и его родных увековечили во фресках собора.

Существует версия, что собор Ярослав решил построить после того, как одержал победу над печенегами. По легенде, местом, где заложили первый камень для святыни, стала локация кровавой битвы с врагом. Интересно: в последнее время появилась гипотеза, что строительство собора начал еще князь Владимир Великий.

Софийский собор имел огромное значение для культурной и религиозной жизни Киева. Именно там работала первая библиотека, где в древних летописях фиксировали славную историю Киевской Руси.



Софийский собор – одна из крупнейших сакральных святынь Украины / Виталий Стельмах

Озеро Синевир



Самая мистическая локация Украины. Расположенное в горном массиве Внутренние Горганы, оно считается главной жемчужиной Закарпатья.



Озеро Синевир – спрятано среди древних изумрудных гор, еловых темных лесов и полонин, поросших медовыми цветами. По словам ученых, оно образовалось еще более 10 тысяч лет назад.



Стоит заметить, что с Синевиром связана легенда о карпатских Ромео и Джульетте. Красавица Синь полюбила парня по имени Вир, однако им не суждено было быть вместе. Отец Синь приказал убить Вира. Когда девушка узнала об этом, она покончила с собой, утопившись в озере.



Синевир – глаз вечности среди древних гор / Unsplash

Старый город во Львове



Сказочный старый город (первый район Львова), спрятан между проспектом Свободы и улицей Подвальной. Кульминацией красоты является Площадь Рынок, а также – улицы Староеврейская и Армянская.



В старом Львове как будто сочетаются разные эпохи. Они спокойно пьют кофе в местных кафе и делятся своими легендами, лакомясь пляцками.



Уютные магазинчики, рестораны, книжные магазины, ярмарки, фасады с лепниной, античные скульптуры, величественные каменицы – старинный добрый Львов влюбляет с первого взгляда. Побывав там однажды, захочется возвращаться вечно.



Зимой Львов – особенно сказочный / Unsplash

Алешковские пески



Золотая пустыня Херсонщины и один из крупнейших песчаных массивов Европы. Раньше, находясь там, можно было почувствовать вайб тех самых восточных сказок, терпких, как вино, и сладких, как рахат-лукум.



Эксперты отмечали, что Алешковские пески имеют уникальные флору и фауну. Интересный факт: сформироваться местности именно такой, как мы ее знаем, позволили... овцы. Целые стада выщипывали траву, открывая голую землю, а ветровая эрозия позволила пескам расшириться.

К сожалению, сейчас Алешковские пески – под оккупацией. Однако после победы их ждет масштабная тревел-история и тысячи туристов.



Уникальные Алешковские пески – must visit локация Украины / sergejonyshko

Бахчисарай

История столицы крымского ханства началась с пещерного города Кырк-Ор. Долгое время он был резиденцией ханов – местных правителей. Когда Хаджи І обрел независимость от Золотой Орды, Бахчисарай стал его резиденцией.



В золотую эпоху Бахчисарай не уступал по комфорту другим тогдашним столицам. В городе были многочисленные пекарни, магазины, оружейные, караван-сараи. Восточные сказочные домики прятали уютные дворики, где пахло кофе и розовым цветом, а каждый район имел свою святыню – мечеть.



Проходя сквозь ворота Бахчисарая, казалось, что одновременно перемещаешься во времени. Нет упоминаний, побывала ли там Роксолана. Однако по одной из версий именно из Бахчисарая происходила мама ее возлюбленного – Сулеймана I.



Важно! Сейчас Бахчисарай – под российской оккупацией. Однако враг там – ненадолго. Очень быстро, благодаря нашим защитникам и защитницам ВСУ, мы снова сможем пригласить друзей-иностранцев посетить Бахчисарай, выпить там ароматного кофе по-восточному и почувствовать себя путешественниками во времени.



Бахчисарай вернется домой / Unsplash

Каменная могила



По атмосфере ее называют сестрой британского Стоунгенджа. Во времена, когда мир был намного моложе, на месте Каменной могилы раскинулось Сарматское море. Из его песчаника и образовалась уникальная достопримечательность. На своем каменном "теле" она сохранила наскальные изображения эпохи позднего палеолита – петроглифы.



Для наших предков Каменная могила была местом силы, святилищем. Там проводили различные древние ритуалы и приносили дары древним богам, которые отзывались в дни солнцестояния.

Сейчас Каменная могила находится под российской оккупацией. Однако вскоре она вернется домой. А пока надеемся, что местные древние силы наносят оккупантам свой особый вред.



Говорят, что Каменная могила до сих пор не потеряла своих магических сил / Travel. All

Бакота

Украинская Атлантида на берегу живописного днестровского залива. В древние времена там были языческие поселения, а в начале прошлого тысячелетия образовался большой город – один из крупнейших в Галицко-Волынском княжестве.



Кроме того, именно там функционировал один из старейших на территории Украины скальный монастырь. Он "спрятан" в Белой горе. Сегодня туда могут попасть туристы.



В ХХ веке на территории Бакоты произошла масштабная трагедия. Для построения Новоднестровской ГЭС там затопили ряд сел. Еще и сегодня люди показывают, где когда-то были их дома.



Бакоту называют украинской Атлантидой / Unsplash

Харьков

Несокрушимый город солнца. Он имеет особую атмосферу, которую местные жители конвертируют в фантастическую любовь к своему Ха.

Именно там расположена площадь Свободы – самая большая в Украине. Именно там больше всего парков и уютных уголков, где можно прекрасно провести время. Именно там – креативные музеи, театры, галереи.



Харьков – уникальный город / Unsplash

Ялта

Один из самых популярных морских курортов Украины на берегу Черного моря. Ялта расположена в так называемом "природном амфитеатре". Серебряно звенит водопад Учан-Су, пахнут медом крымские горы, заводят вечерние мелодии скрипачи на набережной, готовят кофе в местных крымских кафе.

Когда Ялта вернется из оккупации, мы все поедем туда праздновать лето и Победу.



Ялта – город мечты / Unsplash

Заметим, что Украина имеет сотни и тысячи прекрасных локаций. Их невозможно вместить в подборку или один материал. Украина – фантастическая. И лучший подарок, который может сделать себе каждый и каждая из нас, – увидеть ее.